\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0648\u0632\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0648 \u0634\u0631\u062d \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0622\u0646\u0647\u0627 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u06cc\u062a\u0631\u0627 \u0644\u0628\u0627\u0641\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f:\n