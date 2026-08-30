تیم ملی بسکتبال مردان کشورمان در دومین دیدار خود در پنجره چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، مقابل فیلیپین شکست خورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال آقایان ایران یکشنبه ۸ شهریور در دومین دیدار خود در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، در ورزشگاه مال آف آسیا شهر مانیل به مصاف فیلیپین رفت و با نتیجه ۶۸ بر ۵۶ مغلوب میزبان شد.

ملی‌پوشان ایران کوارتر نخست را با عملکردی برتر آغاز کردند و با نتیجه ۱۸ بر ۷ به پیروزی رسیدند، اما فیلیپین در کوارتر دوم با نتیجه ۲۹ بر ۱۶ به برتری رسید تا نیمه نخست با نتیجه ۳۶ بر ۳۴ به سود فیلیپین به پایان برسد.

کوارتر سوم با نتیجه ۱۳ بر ۱۳ به پایان رسید و فیلیپین در کوارتر چهارم با نتیجه ۱۹ بر ۹ به پیروزی رسید تا در نهایت با نتیجه ۶۸ بر ۵۶ مقابل ایران به برتری دست پیدا کند.

مبین شیخی با کسب ۲۱ امتیاز، ۵ پرتاب سه‌امتیازی موفق، ۲ ریباند و کارایی ۱۸، بهترین بازیکن ایران در این دیدار بود.

تیم ملی بسکتبال ایران با پایان پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، در پنجره‌های پنجم و ششم که در آذر و اسفند برگزار خواهند شد، به رقابت‌های خود ادامه خواهد داد.