وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به شهرستان مرودشت در استان فارس از مجموعه ورزشی کارگران که ۳۳ سال است نیمه تمام رها شده بازدید کرد.

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرودشت

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرودشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بر اساس نظر وزیر کار تنها راه تکمیل طرح مجموعه ورزشی کارگران مرودشت کمک گرفتن از بخش خصوصی و اصناف است.

احمد میدری در سفرش به مرودشت از درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان بازدید کرد و مشکلات بیمه درمانی و تکمیلی و کمبود امکانات از جمله مشکلاتی بود که فعالان کارگری مطرح کردند.

وزیرکار سپس به شهرک صنعتی فتح آباد مرودشت رفت و کارخانه تولید نبات را افتتاح کرد این واحد صنعتی با اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد تومان ساخته شده و برای ۲۰ نفر نیز ایجاد اشتغال کرده است.