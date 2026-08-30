طرح جهادی بینایی‌سنجی، تجویز و تحویل رایگان عینک به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) دلیجان، با همکاری قرارگاه جهادی شهید مولانیا به مدت سه روز اجرا شد.

ارائه خدمات رایگان بینایی‌سنجی و عینک به مددجویان کمیته امداد دلیجان

ارائه خدمات رایگان بینایی‌سنجی و عینک به مددجویان کمیته امداد دلیجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این طرح از ۲۸ تا ۳۰ مردادماه با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در شهر دلیجان و روستا‌های اطراف برگزار شد.

در این اقدام جهادی، بیش از ۶۰۰ نفر از مددجویان پنج تا ۱۰۰ سال به صورت رایگان معاینه و بینایی‌سنجی شدند و برای ۴۰۰ نفر نیز عینک رایگان تجویز و تحویل داده شد.

همچنین مددجویانی که نیاز به عمل جراحی داشتند، برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های اراک معرفی شدند.

مهدی عبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز با حضور در محل اجرای طرح، از روند خدمت‌رسانی به مددجویان بازدید و از تلاش جهادگران در اجرای این طرح تقدیر کرد.