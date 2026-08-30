معرفی فرهنگ و توانمندی روستائیان و عشایر سیستان و بلوچستان

معرفی فرهنگ و توانمندی روستائیان و عشایر سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری سیستان و بلوچستان، گفت: این جشنواره ها، فرصتی است برای فروشِ مستقیمِ دسترنجِ کشاورزان و عشایر بدون واسطه. این جشنواره با معرفیِ محصولاتِ بومی، محلی موتورِ محرکِ اقتصادِ روستا و ابزارِ اصلیِ بهبودِ معیشتِ مردم است.

سعید نارویی ادامه داد: در این جشنواره نمایشگاه صنایع دستی، مواد غذایی و بازی‌های بومی محلی با هدف آشنایی با فرهنگ منطقه بر پا شد.