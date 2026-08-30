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فرمانده سپاه ناحیه هوراند از اعزام گروه جهادی دامپزشکی شهید فرخپور به روستاهای کمبرخوردار این شهرستان خبر داد و گفت:این گروه خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ مهدی عابدینی گفت:در راستای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و همزمان با هفته دولت با همکاری بسیج سازندگی سپاه ناحیه هوراند و اداره دامپزشکی شهرستان، تیم های عملیاتی به مناطق روستایی کمبرخوردار اعزام شدند و خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران ارائه کردند.
فرمانده سپاه ناحیه هوراند افزود: این خدمات شامل واکسیناسیون، سمپاشی و آموزش دامداران بود.
سرهنگ عابدینی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: در این طرح ۲ هزار و ۵۰۰ راس دام سبک و سنگین به صورت رایگان علیه بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام از جمله تب برفکی و هاری واکسینه شدند.
وی ادامه داد: همچنین ۲ هزار مترمربع از جایگاههای نگهداری دام برای مبارزه با انگلهای خارجی و پیشگیری از بیماریهای دامی سمپاشی شد و یک هزار راس دام نیز به صورت مستقیم سمپاشی شدند.
فرمانده سپاه ناحیه هوراند گفت:در کنار خدمات درمانی و پیشگیرانه، کلاسهای آموزشی و ترویجی نیز به صورت چهرهبهچهره برای دامداران برگزار شد و ۴۰ بهرهبردار با بیماریهای دامی، راههای پیشگیری و روشهای کنترل بیماریها آشنا شدند.
گفتنی است این اقدامات در راستای حمایت از دامداران، پیشگیری از بیماریهای دامی و تقویت تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان هوراند انجام شد.