عبدی ضمن مقایسه تیم ایران با سایر تیم‌های حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: ما تنها تیمی هستیم که در این شرایط خودزنی می‌کنیم، در حالی که می‌شد برنامه‌ریزی بهتری انجام داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال امید ایران امروز (یکشنبه ۸ شهریور) در نشست خبری با خبرنگاران ابتدا درباره روندی که از رده سنی نوجوانان با تیم خود طی کرده است، اظهار داشت: ما از زمانی که در تیم نوجوانان بودیم، تمام ایران را دور زدیم و نزدیک به ۱۹ هزار و خرده‌ای بازیکن را دیدیم. در تیم جوانان هم حدود ۵ تا ۶ هزار بازیکن را بررسی کردیم. شاید در این بین استعداد‌هایی بوده باشند که ندیدیم، اما امیدوارم این مسیر بتواند به فوتبال ایران کمک کند.

وی گفت: وقتی تیم نوجوانان را تشکیل دادیم، گفتیم این تیم فقط برای آن روز نیست و برای آینده است. الان همان آینده‌ای است که بعد از ۳ سال این بازیکنان به جام جهانی رفتند. لازم می‌دانم از تمام مربیان و آکادمی‌هایی که شاید حتی اسمشان مطرح نشده، تشکر کنم.

عبدی با اشاره به ترکیب فعلی تیم امید، افزود: حدود ۷۰ درصد تیم امید را همان بازیکنانی تشکیل می‌دهند که در رده جوانان داشتیم و فکر می‌کنم حداقل ۳ سال از سن مناسب حضور در تیم امید پایین‌تر هستند. تنها ۳۰ درصد بازیکنان بالای ۲۰ سال هستند و یک نفر هم بالای ۲۳ سال دارد. این فرآیند قرار بود ادامه پیدا کند و گروه‌های بعدی هم پشت سر این بازیکنان رشد کنند، اما صعود نکردن به جام جهانی این فرایند را تا حدی نیمه تمام گذاشت.

سرمربی تیم امید با اشاره به مشکل اصلی تیم یعنی در اختیار داشتن بازیکنان برای اردوی پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: ما در نوجوانان حتی برای اردو و تهیه کفش مشکل داشتیم، در جوانان هم بعضی بازیکنان را در اختیار نداشتیم و حالا در تیم امید این مشکلات بزرگ‌تر شده است. باشگاه‌ها هم حق دارند که بازیکنانشان را در اختیار داشته باشند، اما ما هم یک کار ملی و بزرگ پیش رو داریم و باید برای مسابقات ناگویا آماده شویم.

وی با اشاره به جلسات خود با فدراسیون و سازمان لیگ، افزود: از ۳ ماه قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم. در جلساتی که برای قبول این مسئولیت داشتیم، یکی از موضوعات اصلی این بود که بازیکنان را در اختیار داشته باشیم و این قول را هم گرفتیم. حتی ۲ اردوی خوب در ترکیه برگزار کردیم. قرار بود لیگ ۸ یا ۹ شهریور تمام شود و از ۱۰ شهریور تمام بازیکنانمان را در اختیار داشته باشیم، اما سازمان لیگ بعداً برنامه را تغییر داد و دربی را برای ۱۱ شهریور گذاشت و مسابقات را تا ۲۲ شهریور ادامه داد.

عبدی گفت: این برنامه جدید ما را مقابل باشگاه‌ها قرار داد، در حالی که من اصلاً به چنین شرایطی اعتقاد ندارم. ما ۵ جلسه با فدراسیون و سه جلسه با سازمان لیگ داشتیم و برنامه‌مان نیز از قبل مشخص بود. اگر بازیکنان بعد از بازی‌های لیگ نخبگان در ۲۲ و ۲۳ شهریور به تیم امید اضافه شوند، با توجه به اینکه اولین بازی ما ۲۵ شهریور است، عملاً آنها را در اختیار نخواهیم داشت.

سرمربی تیم امید ضمن مقایسه تیم ایران با سایر تیم‌های حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویا، افزود: ما ۷ ساعت اختلاف زمانی با ژاپن داریم و برای هماهنگی نیاز به زمان داریم. کره در استرالیا بازی می‌کند، ژاپن چند بازی دوستانه دارد، ازبکستان با تیم دیگری بازی می‌کند و امارات و عربستان هم بازیکنانشان را در اختیار دارند. ما تنها تیمی هستیم که در این شرایط خودزنی می‌کنیم، در حالی که می‌شد برنامه‌ریزی بهتری انجام داد.

وی گفت: من مربی جنگجویی هستم. حتی در چین با ۱۳ بازیکن در مسابقات دوستانه شرکت کردیم. اگر لازم باشد با ۱۰ بازیکن و یک دروازه‌بان هم به ناگویا می‌رویم، اما درصد موفقیت را من تعیین نمی‌کنم و شرایط آن را رقم خواهد زد. تمام قدرت‌مان را می‌گذاریم و به بچه‌ها ایمان داریم، اما این برنامه‌ریزی باید تغییر کند یا از ابتدا برای چنین شرایطی فکر می‌شد.

عبدی افزود: من ۳ ماه قبل از مسابقات این مسئولیت را قبول کردم و قبل از آن باید لیست معرفی می‌شد. خوشبختانه بیشتر بازیکنانی که مدنظر ما بودند در این فهرست قرار داشتند. البته حدود ۱۳ بازیکن بزرگسال هم معرفی شده بودند، اما در پست‌های مشابه، بازیکنان جوان ما جزو بهترین‌های لیگ هستند و آینده فوتبال ایران محسوب می‌شوند.

سرمربی تیم امید درباره بازیکنان بزرگسال موردنظرش، گفت: قرار بود از ۳ سهمیه بزرگسالان استفاده کنیم. یکی مهدی هاشمی‌نژاد بود که ظاهراً زیر شکم خود را عمل کرده است. امیرحسین حسین‌زاده هم بازیکنی است که به نظرم استانداردهایش از لیگ ما بالاتر است. نفر بعدی علیرضا کوشکی از استقلال بود که با وجود تماس‌هایی که داشتیم، پاسخ خاصی دریافت نکردیم. همه باید در تیم ملی باشند، نه اینکه ما دنبال بازیکنان باشیم.

عبدی افزود: محمدجواد حسین‌نژاد را در اردو‌ها داشتیم و در لیست هم بود. زارع از پرسپولیس را هم مدنظر داشتیم، اما باشگاه‌ها طبق پروتکل‌های خودشان نمی‌توانند بازیکنان را در اختیار ما بگذارند. من بار‌ها با حسین‌نژاد و زارع صحبت کردم، اما مربیان باشگاهی اجازه حضورشان در اردو را ندادند و گفتند در فیفادی آنها را در اختیار تیم امید قرار می‌دهند.

وی گفت: آدم غمگین می‌شود که نتواند از پتانسیل‌های کشور در تیم ملی استفاده کند. خیلی دوست داشتیم با این بازیکنان کار کنیم، اما شاید قسمت نبود و موقعیت برای بازیکنان دیگری فراهم شد. تیم ملی بزرگ‌تر از افراد و باشگاه‌هاست. اگر بازیکنی بگوید الان نمی‌آیم و بعداً اضافه می‌شوم، عملاً نباید در این مقطع به تیم دعوت شود.

عبدی درباره احتمال اضافه شدن دیرهنگام بازیکنان نیز افزود: هر بازیکنی که در اردو شرکت نکند و بخواهد روز آخر اضافه شود، عملاً نمی‌توانیم از او استفاده کنیم. بعد از اردوی دوم که تیرماه تمام شد، فقط دو روز برای اعلام اسامی فرصت داشتیم و این لیست غیرقابل تغییر است، مگر اینکه بازیکنی مصدوم شود. بازیکنی که مثلاً بیست‌وسوم در تیم باشگاهی‌اش بازی کند، چطور می‌تواند بیست‌وپنجم خودش را به ناگویا برساند؟ از نظر فنی، بالای ۹۰ درصد نمی‌توانیم از این بازیکنان استفاده کنیم.

سرمربی تیم امید در واکنش به اضافه شدن ۳ بازیکن پرسپولیس به اردو، گفت: من به عنوان مربی بازیکنان را انتخاب می‌کنم، تمرین می‌دهم و برنامه می‌ریزم. اینکه بازیکنان بعد از آن به باشگاه برگردند یا نه، یک سطح بالاتر از تصمیم‌گیری است. برنامه‌ریزی سازمان لیگ برنامه‌های ما را به هم ریخته و من کنار خودم از طرف فدراسیون کسی را نمی‌بینم که پاسخ بدهد.

وی همچنین درباره دعوت نکردن برخی بازیکنان از جمله آرشا شکوری و سیدمهدی مهدوی، افزود: ما باید ببینیم کدام بازیکنان می‌توانند به تیم کمک کنند. اگر بازیکنی بگوید به اردو می‌آیم، اما بعد بگوید باید به کشور دیگری بروم و بعد متوجه شویم در ایران است، آیا به عنوان مربی دوباره او را دعوت می‌کنید؟ یا اگر بازیکنی بگوید پایم درد می‌کند و دو روز دیگر می‌آیم، آیا می‌توان روی او حساب کرد؟

عبدی گفت: ما فقط می‌توانیم ۲۳ بازیکن با خودمان ببریم. همه بازیکنانی که در جمع ۵۰ نفر بودند آماده هستند و هیچ‌کس ارجحیت ندارد، اما آمادگی ذهنی و تاکتیکی من را مجاب می‌کند که چه کسی را انتخاب کنم. برای من مهم نیست بازیکن کجا بازی می‌کند. با همه احترامی که برای افراد نام‌برده قائلم، بازیکنانی داریم که می‌توانند جای آنها را پر کنند.

سرمربی تیم امید افزود: ما امروز می‌خواهیم تمرین کنیم، با پنج نفر چطور می‌توانیم تمرین کنیم؟ نهایتاً ۴ به ۲ بازی کنیم و مربیان هم اضافه شوند! این اسمش فان است، اما فوتبال نیست. اگر از من بپرسید بدون توپ و زمین می‌توانید آخر هفته مسابقه بدهید، می‌گویم نه؛ می‌توانیم کار‌های دیگری انجام دهیم، مثلاً گرگم به هوا بازی کنیم!

وی گفت: اگر تعداد بازیکنان به ۱۰ نفر نرسد یا گلر نیاید، عملاً تیمی تشکیل نشده که بخواهیم درباره قهرمانی صحبت کنیم. هیچ تضمینی برای قهرمانی در یک مسابقه وجود ندارد و فقط با تمرین، بازی تدارکاتی و حضور ترکیب کامل می‌توان درصد موفقیت را بالا برد. در حال حاضر این درصد‌ها کاهش یافته؛ چون بازیکن نداریم، بازی تدارکاتی کم بوده و با ترکیب کامل به مسابقات نمی‌رویم.

عبدی افزود: امروز اینجا هستیم، اما برنامه‌هایی که از قبل ارائه کرده بودیم، اجرا نشده است. در مردادماه به دلیل فشردگی مسابقات لیگ و جلساتی که با سازمان لیگ داشتیم، اردو را لغو کردیم تا باشگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند. قرار بود در ادامه بازیکنان در اختیار تیم امید قرار بگیرند، اما وعده‌هایی که داده شده بود، محقق نشد.

سرمربی تیم امید گفت: شما به عنوان رسانه نگران تیم امید هستید و ما هم به عنوان کادرفنی نگرانی خاص خودمان را داریم. ساختاری که باید به ما کمک کند، باید ببینیم چقدر نگران موفقیت تیم است. یکی از کسانی که می‌تواند این مطالبه‌گری را مطرح کند من هستم و جلوتر از من هم رسانه‌ها هستند.

عبدی درباره احتمال برخورد انضباطی با باشگاه‌هایی که بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار نمی‌دهند، افزود: در جلساتی که داشتیم، ارکان قضایی فدراسیون هم حضور داشتند و قاطعانه گفتند که پیگیر این موضوع هستند. حتی با تاج صحبت کردم و گفتند بازیکنان می‌آیند و با کسانی که بازیکن ندهند برخورد می‌شود. قرار بود همه بازیکنان از امروز در اختیار ما باشند، اما تا الان این اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به نیاز تیم امید به حداقل ۱۰ روز تمرین با ترکیب کامل، شرایط فعلی را نامناسب دانست و گفت: این تیم بزرگسالان نیست که بازیکنان دو روز قبل بیایند. من باید بازیکنان را حداقل ۱۰ روز در اختیار داشته باشم تا آنها را آماده کنم. تعامل با باشگاه‌ها هم در صلاحیت من نیست و نیاز به تصمیم‌گیری در سطح بالاتر، یعنی فدراسیون فوتبال دارد.

عبدی گفت: من یک بار هم نگفتم تیم‌ها و باشگاه‌ها مقصر هستند. آنها هم حق دارند. هم باشگاه‌ها به حق صحبت می‌کنند و هم ما. می‌شد برنامه‌ریزی بهتری انجام داد تا هم باشگاه‌ها متضرر نشوند و هم کار تیم امید پیش برود.

سرمربی تیم امید ضمن تشکر از باشگاه‌هایی که تاکنون بازیکنانشان را در اختیار تیم امید قرار داده‌اند، افزود: پرسپولیس، گل‌گهر و خیبر بازیکنانشان را دادند و از آنها تشکر می‌کنم. امیدوارم فدراسیون فوتبال بتواند کاری کند که سایر بازیکنان را هم در اختیار داشته باشیم.

وی گفت: هیچ تضمینی برای قهرمانی وجود ندارد و درصد موفقیت با تمرین، بازی تدارکاتی و حضور بازیکنان کامل بیشتر می‌شود. الان این درصد‌ها کاهش یافته؛ بازیکن نداریم، بازی تدارکاتی کم بوده و با ترکیب کامل به مسابقات نمی‌رویم.