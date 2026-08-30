نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهریار، از برگزاری رزمایش «پیامبر اعظم(ص)» خبر داد و هدف از این اقدام را، ارائه خدمات تخصصی و رایگان توسط بسیجیان متخصص در قالب غرفه‌های متنوع همزمان با اجتماعات شبانه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تعدادی از بسیجیان متخصص در بخش‌های مختلف، همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه، خدمات تخصصی خود را به مردم ارائه می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهریار با اشاره به فعالیت این بسیجیان از ابتدای اجتماعات شبانه گفت: در چند روز اخیر، این فعالیت به نام رزمایش پیامبر اعظم در قالب چندین غرفه، به مردم ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا رضا زاده افزود: ارائه خدمات پزشکی، مشاوره تحصیلی، اموزش امداد و نجات، کار با

سلاح، اموزش‌های رایانه ایی و میز خدمت مسولان، از جمله این خدمات است که د این غرفه‌ها با همت اخلاص گونه‌ی بسیجیان متخصص انجام می‌شود.