پیادهروی خانوادگی به مناسبت هفته وحدت در ساوه برگزار شد
همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در گرامیداشت هفته وحدت، پیادهروی خانوادگی شهر ساوه با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
این مراسم با همکاری شهرداری ساوه برگزار شد و شرکتکنندگان مسیر میدان معلم تا دریاچه تفریحی ساوه را با هدف ترویج ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی پیادهروی کردند.
فرماندار ساوه در این مراسم با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: حفظ وحدت و انسجام اجتماعی از ضرورتهای امروز جامعه است و همه مردم و مسئولان باید از این سرمایه ارزشمند صیانت کنند.
در ادامه این برنامه، ورزش همگانی برای شرکتکنندگان برگزار شد و در پایان نیز به قید قرعه، جوایزی به حاضران اهدا شد.
این پیادهروی خانوادگی با هدف توسعه فرهنگ ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت همدلی و وحدت میان شهروندان برگزار شد.