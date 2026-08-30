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ایستادگی مردم لرستان در قرار ۱۸۲ سنگر خیابان تا پای جان برای دفاع از خاک،پرچم و سرزمین ایران اسلامی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مردم ولایی و انقلابی لرستان در صدوهشتادودومین شب حضور در سنگر خیابان همچنان با اقتدار برای خونخواهی قائد شهید امت ،بیعت با رهبر معظم انقلاب، حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از ولایت و وطن ایستاده اند.
مردم غیور لرستان با حضور در اجتماع شبانه مردمی، وحدت، همبستگی و مقاومت خود را به نمایش گذاشته و این حضور هر شب، جلوهای تازه از همدلی و همراهی مردم را روایت میکند.
همچنین در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.