به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امیرحسین سودائی نژاد دانش آموز آبادانی شمشیرباز فلوره زیر ۱۱ سال در کرمانشاه برابر برترین شمشیربازان قرار میگیرد.

امیرحسین تنها فلوریست نونهال نماینده استان و منطقه در مسابقات قهرمانی کشور حضور دارد و مقابل حریفان به میدان خواهد رفت

هیات شمشیربازی آبادان در سالهای اخیر با سرمایه‌گذاری در بخش پایه به دنبال پرورش نسل جدیدی در شمشیربازی استان و منطقه است.