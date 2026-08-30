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دانش آموز آبادانی به عنوان تنها نماینده خوزستان در رقابت های شمشیربازی نونهالان کشور حضور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امیرحسین سودائی نژاد دانش آموز آبادانی شمشیرباز فلوره زیر ۱۱ سال در کرمانشاه برابر برترین شمشیربازان قرار میگیرد.
امیرحسین تنها فلوریست نونهال نماینده استان و منطقه در مسابقات قهرمانی کشور حضور دارد و مقابل حریفان به میدان خواهد رفت
هیات شمشیربازی آبادان در سالهای اخیر با سرمایهگذاری در بخش پایه به دنبال پرورش نسل جدیدی در شمشیربازی استان و منطقه است.