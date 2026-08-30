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نمایش وحدت در عین تفاوت‌ها در تجمعات شبانه مردم

مردم در تجمعات شبانه و در سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) از انسجام ملی و یکپارچگی ۴۷ ساله گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۷:۳۹
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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