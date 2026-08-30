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واحد تولیدی پوشاک در آققلا با ظرفیت اشتغالزایی ۸۰ نفر به بهره برداری رسید.
عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در مراسم افتتاح واحد تولیدی جدید پوشاک در شهرک صنعتی آققلا با اشاره به اهمیت حمایتهای دولتی از کارآفرینان اظهار داشت: هدف اصلی ما حمایت از واحدهایی است که پتانسیل بالایی در اشتغالزایی و توسعه مناطق کمتر توسعهیافته دارند.
معاون اقتصادی استاندار در راستای حمایت از ظرفیتهای اقتصادی و توسعه مناطق، تاکید کرد: این واحد که با سرمایهگذاری بخش خصوصی راهاندازی شده است، با هدف تقویت زنجیره تولید و ایجاد اشتغال، ظرفیت جذب ۸۰ نیروی کار را دارا میباشد.
وی با تأکید بر فضای مطلوب اقتصادی در استان گلستان، ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش خصوصی استان صورت گرفته که نشاندهنده آمادگی بالای استان برای پذیرش سرمایهگذاران است.
کیانمهر از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا از فرصتهای موجود در گلستان بهرهمند شوند و افزود: تلاش مدیریت استان بر این است که روند رونق اقتصادی و افزایش واحدهای صنعتی، به شکلی مستمر و گستردهتر در سطح استان تکرار شود تا ثمره آن در قالب توسعه پایدار و اشتغال گسترده برای مردم استان نمایان گردد.