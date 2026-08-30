دستگیری سه کلاهبردار حرفهای در تبریز
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری سه کلاهبردار حرفهای و سابقه دار و کشف ۲۶۰ فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.
وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی سه متهم به کلاهبرداری (دو نفر آقا و یک نفر خانم) را شناسایی کردند.
وی ادامه داد: در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر سه متهم در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
سردار محمدی تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای به عمل آمده به ۲۶۰ فقره کلاهبرداری با روش اعتمادسازی و ترغیب شهروندان جهت سرمایه گذاری در خرید و فروش گوشی موبایل و بهره مندی از سود قابل توجه اعتراف کردند.
وی گفت: متهمان مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از شکات کلاهبرداری کرده بودند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.