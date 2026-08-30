فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری سه کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه دار و کشف ۲۶۰ فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی اظهار کرد:در پی وصول چندین فقره پرونده کلاهبرداری از شهروندان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی سه متهم به کلاهبرداری (دو نفر آقا و یک نفر خانم) را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر سه متهم در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سردار محمدی تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۲۶۰ فقره کلاهبرداری با روش اعتمادسازی و ترغیب شهروندان جهت سرمایه گذاری در خرید و فروش گوشی موبایل و بهره مندی از سود قابل توجه اعتراف کردند.

وی گفت: متهمان مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از شکات کلاهبرداری کرده بودند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.