به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی سردشت گفت: این محصول با توجه به شرایط آب و هوایی مساعد و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین آبیاری و مکانیزه، در سردشت کشت می‌شود و پیش بینی می‌شود بیش از ۴۰۰ تن لوبیا در این شهرستان برداشت شود.

احمد علیپور با بیان اینکه برداشت لوبیا در این منطقه تا اواخر شهریور ماه ادامه داردافزود: محصول تولیدی علاوه برتامین نیاز شهرستان سردشت به شهر‌های هم جوار هم ارسال می‌شود.