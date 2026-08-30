پخش زنده
امروز: -
امسال در ۱۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی سردشت لوبیا کشت شده و پیش بینی میشود بیش از ۴۰۰ تن از این محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی سردشت گفت: این محصول با توجه به شرایط آب و هوایی مساعد و بهرهگیری از سیستمهای نوین آبیاری و مکانیزه، در سردشت کشت میشود و پیش بینی میشود بیش از ۴۰۰ تن لوبیا در این شهرستان برداشت شود.
احمد علیپور با بیان اینکه برداشت لوبیا در این منطقه تا اواخر شهریور ماه ادامه داردافزود: محصول تولیدی علاوه برتامین نیاز شهرستان سردشت به شهرهای هم جوار هم ارسال میشود.