به دنبال تخلیه مواد نفتی از یک کشتی در خلیج فارس و آلوده سازی محیط زیست دریایی، کشتی متخلف توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، جمال پاکروان کارشناس مسئول حفاظت محیط زیست دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: به دنبال دریافت انتشار تصاویری از تخلیه مواد نفتی به دریا در محدوده لنگرگاه بندرعباس و گزارش این تخلف، گروه‌های کارشناسی و پاکسازی به محل اعزام شده و کشتی عامل آلودگی را توقیف کردند.

وی علت نشت مواد نفتی را نقص فنی در موتورخانه کشتی عنوان کرد و گفت: مواد تخلیه شده در دریا شامل ترکیبی از روغن سوخته، آب کف موتورخانه (بیلج‌واتر) و لجن‌های صنعتی بوده که به دلیل نقص فنی از فضای موتورخانه مستقیماً به دریا ریخته شده است.

پاکروان افزود: با توجه به جریان آب، آلودگی‌ها به صورت چندین لکه کوچک در دریا پراکنده شده بود که گروه‌های پاکسازی موفق به مهار و رفع آن شدند.

وی گفت: این کشتی در حال حاضر توقیف شده و مقرر است برای بررسی دقیق‌تر ماهیت حادثه (عمدی یا غیرعمدی بودن)، به بندر شهید رجایی منتقل شود. همچنین قرار است مصاحبه‌های لازم با فرمانده کشتی صورت گیرد.

وی گفت: مستندات و صورت‌جلسه‌های تنظیم شده، به سازمان محیط زیست، اداره شیلات و مراجع قضایی فرستاده خواهد شد تا پیگیری‌های قانونی برای برخورد با متخلفان آغاز شود.

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کارشناس مسئول حفاظت محیط زیست دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی، به‌ویژه در مناطق ویژه مانند خلیج فارس و دریای عمان، افزود: طبق کنوانسیون بین‌المللی «مارپول»، همه امکانات و تجهیزات لازم برای دریافت و مدیریت صحیح زائدات کشتی‌ها، در همه بنادر تجاری و نفتی کشور فراهم شده است تا کشتی‌ها هیچ آلودگی را وارد دریا نکنند.

پاکروان با قدردانی از جامعه دریانوردان محلی برای پیگیری این موضوع گفت: با توجه به گستردگی پهنه دریایی استان، صیادان و دریانوردان موارد اینچنینی را به اداره کل بنادر و دریانوردی اطاع دهند.

وی همچنین هشدار داد که با هرگونه آلودگی عمدی یا غیر عمدی در دریا، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.