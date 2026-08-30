بر اساس یک ارزیابی محرمانه ارائه‌شده به وزیر جنگ آمریکا، فرماندهان ارشد نظامی این کشور درباره ادامه عملیات گسترده علیه ایران هشدار داده و اعلام کرده‌اند ادامه جنگ می‌تواند توان ارتش آمریکا برای مقابله با تهدیدات در سایر مناطق را تضعیف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه آمریکایی واشنگتن‌ پست در گزارشی اختصاصی به پیامد‌های ادامه جنگ علیه ایران اشاره کرد و نوشت، بر اساس یک ارزیابی محرمانه ارائه‌شده به وزیر جنگ آمریکا، فرماندهان ارشد نظامی این کشور درباره ادامه طولانی‌مدت عملیات نظامی علیه ایران هشدار داده و اعلام کرده‌اند ادامه این جنگ می‌تواند توان ارتش آمریکا برای مقابله با تهدیدها در سایر مناطق، از جمله دفاع از خاک این کشور را تضعیف کند.

منابع مطلع از این ارزیابی به روزنامه واشنگتن‌پست گفته‌اند این هشدار‌ها در نسخه ۱۴ آگوست «کتاب دستورات وزیر دفاع» (SDOB) مطرح شده است؛ سندی که میزان آمادگی و دسترسی آمریکا به نیروها، ناو‌های جنگی، هواپیما‌ها و تجهیزات نظامی در سراسر جهان را بررسی می‌کند.

بر اساس این گزارش، فرماندهان ارشد نیروی زمینی، دریایی و هوایی آمریکا و همچنین فرماندهان ارشد مسئول عملیات نظامی این کشور در اروپا، اقیانوس آرام و آمریکای لاتین، درباره فشار ناشی از ادامه جنگ با ایران به پیت هگزث هشدار داده‌اند.

فرماندهان فرماندهی اروپایی، اقیانوس آرام و جنوبی آمریکا و همچنین رئیس عملیات نیروی دریایی با تمدید استقرار بخشی از نیروهایشان در منطقه مخالفت کرده‌اند، هرچند اعلام کرده‌اند از دستور وزیر جنگ آمریکا تبعیت خواهند کرد.

طبق این گزارش، نگرانی اصلی فرماندهان نظامی آمریکا این است که جنگ ایران، که اکنون وارد ششمین ماه خود شده، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نظامی آمریکا را در منطقه غرب آسیا درگیر کرده و همزمان توان این کشور برای انجام مأموریت‌هایش در سایر نقاط جهان را کاهش داده است.

برخی از نیرو‌ها و تجهیزات که قرار بود در اروپا و اقیانوس آرام مورد استفاده قرار گیرند، برای پشتیبانی از جنگ علیه ایران به منطقه منتقل شده‌اند و این مسئله بر آموزش نیرو‌ها و آمادگی عملیاتی آنها اثر گذاشته است.

واشنگتن پست ادامه داد، در این میان، نیروی دریایی آمریکا بیش از سایر نیرو‌ها تحت فشار قرار گرفته است.

به گفته منابع مطلع، «داریل کادل» رئیس عملیات نیروی دریایی، به هگزث هشدار داده که این نیرو به دلیل نامشخص بودن زمان پایان جنگ، نمی‌تواند برای مدت نامحدود سطح فعلی پشتیبانی خود از عملیات ایران را حفظ کند.

تنها حدود یک‌چهارم ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر آمادگی اعزام به مأموریت را دارند؛ وضعیتی که کاهش محسوسی نسبت به سطح آمادگی پیش از جنگ محسوب می‌شود.

واشنگتن‌پست می‌نویسد ادامه فشار بر ناوگان آمریکا، به‌ویژه در حوزه تعمیر و نگهداری کشتی‌ها، می‌تواند در صورت بروز درگیری‌های جدید، آمادگی نیروی دریایی را با مشکل جدی مواجه کند.

کادل نیز اخیراً تمدید مأموریت نیرو‌ها را برای ملوانان «بسیار چالش‌برانگیز» توصیف کرده است.

فشار جنگ تنها به نیروی دریایی آمریکا محدود نشده است و آن‌طور که در این گزارش آمده است، یگان‌هایی از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا که در واکنش به جنگ ایران به منطقه اعزام شده‌اند، دست‌کم تا سپتامبر در خاورمیانه باقی خواهند ماند و احتمال تمدید مأموریت آنها وجود دارد. برخی یگان‌های مجهز به سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت نیز قرار است مدت بیشتری در منطقه بمانند.

همزمان، ذخایر تسلیحاتی آمریکا نیز تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، جنگ با ایران ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد و همچنین موشک‌های دوربرد تام‌هاوک را کاهش داده است. حدود ۲۵ درصد از ناوگان پهپاد‌های «ریپر» آمریکا نیز از دست رفته و پایگاه‌های این کشور در منطقه میلیارد‌ها دلار خسارت دیده‌اند.

طبق این گزارش، این وضع نگرانی متحدان آمریکا را نیز افزایش داده است. در منطقه اقیانوس آرام، برخی متحدان واشنگتن هشدار داده‌اند کاهش ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا می‌تواند آنها را در برابر چین آسیب‌پذیرتر کند.

آمریکا همچنین تنها ناو هواپیمابری را که به‌طور اختصاصی در اقیانوس آرام مستقر بود و نقش مهمی در راهبرد بازدارندگی چین داشت، برای پشتیبانی از عملیات منطقه غرب آسیا به منطقه اعزام کرده است.

هشدار‌های اخیر در حالی مطرح شده که فرماندهان نظامی آمریکا پیش از آغاز جنگ نیز درباره توانایی این کشور برای اجرای یک عملیات گسترده و طولانی‌مدت علیه ایران ابراز تردید کرده بودند.

ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پیش از آغاز جنگ علیه ایران، به کاخ سفید هشدار داده بود که آمریکا مهمات و حمایت کافی متحدان برای یک جنگ طولانی را در اختیار ندارد.

به نوشته واشنگتن‌پست، اکنون مخالفت برخی فرماندهان ارشد با تمدید مأموریت نیروها، نشانه تازه‌ای از فشار فزاینده جنگ بر ارتش آمریکاست؛ فشاری که نه تنها ادامه جنگ علیه ایران، بلکه آمادگی واشنگتن برای مواجهه با تهدیدات و درگیری‌های احتمالی در سایر نقاط جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.