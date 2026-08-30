به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس بخشنامه فدراسیون کشتی، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی دانش‌آموزی روز‌های ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

در این رقابت‌ها، سجاد محمدی، علی جمالی و ارشیا اشاقه، سه کشتی گیر آبادانی، در فهرست کشتی‌گیران واجد شرایط حضور در مرحله انتخابی تیم ملی قرار دارند و برای کسب جایگاه در ترکیب تیم ملی به روی تشک خواهند رفت.

همچنین محمدرضا اکبری، مربی سازنده و باتجربه آبادان به‌عنوان مربی همراه در این رقابت‌ها در کنار کشتی‌گیران اروندی حضور خواهد داشت.

در پایان این رقابت‌ها، دو تیم منتخب برای حضور در رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی ۲۰۲۶ (ژیمنازیاد برزیل) انتخاب و اعزام خواهند شد.