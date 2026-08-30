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فرماندار بروجرد گفت:۲۰ همت طرح اقتصادی و عمرانی طی دو سال در بروجرد افتتاح و کلنگزنی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرماندار بروجرد: ۲۰ همت سرمایهگذاری در بروجرد طی ۲ سال گذشته محقق شد
معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد گفت: در حالی که بر اساس برنامه راهبردی استان، پیشبینی شده بود طی ۲ سال حدود هشت همت سرمایهگذاری در این شهرستان انجام شود، تاکنون ۲۰ همت طرح اقتصادی و عمرانی در بروجرد اجرا، افتتاح یا کلنگزنی شده است.
قدرتاله ولدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی و شهدای جنگ اخیر، افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات نظام و دولت و همچنین امیدآفرینی در جامعه است.
وی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان لرستان از سوی استاندار افزود: بر اساس این سند مقرر شده بود سالانه حدود چهار همت طرح اقتصادی و عمرانی در شهرستانها افتتاح یا کلنگزنی شود که بروجرد در عمل فراتر از این برنامه حرکت کرده است.
فرماندار بروجرد ادامه داد: در هفته دولت سال ۱۴۰۴ حدود پنج همت طرح در شهرستان افتتاح و کلنگزنی شد و در دهه فجر همان سال نیز ۵.۴ همت طرح به بهرهبرداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد و امسال نیز در هفته دولت حدود پنج همت طرح در بروجرد افتتاح و کلنگزنی میشود.
ولدی با بیان اینکه بروجرد در حوزه طرح های عمرانی از نظر حجم اعتبارات در جایگاه دوم استان و در حوزه اقتصادی در رتبه نخست قرار دارد، گفت: حدود ۵۰ درصد اعتبارات اعلامشده در بخش اقتصادی استان به بروجرد اختصاص یافته که نشاندهنده ظرفیت بالای این شهرستان و همراهی مردم، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، بیان کرد: صنعت بروجرد با وجود شرایط دشوار و تهدیدهای ناشی از جنگ، به دلیل حمایت از تولید و معیشت مردم متوقف نشد و واحدهای تولیدی این شهرستان به فعالیت خود ادامه دادند.
فرماندار بروجرد، نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده، فرهنگ کار، حضور تشکلهای کارآفرینی و ظرفیت بالای بخش خصوصی را از مزیتهای مهم شهرستان دانست و افزود: این ظرفیتها نشان میدهد بروجرد مسیر مناسبی را در زمینه توسعه و سرمایهگذاری آغاز کرده است.
ولدی با اشاره به سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لرستان گفت: در این سفر هشت هتل در استان افتتاح شد که چهار هتل آن مربوط به بروجرد بود و برای اجرای این چهار طرح حدود ۱.۶ همت سرمایهگذاری شده که سهم بروجرد حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: هدف اصلی ما این است که با استفاده از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری، بروجرد را از یک معبر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل کنیم؛ چراکه این شهرستان از دیرباز یکی از قطبهای فرهنگی و تمدنی کشور و منطقه بوده است.
فرماندار بروجرد با اشاره به وجود حدود ۲۷۰ هکتار بافت تاریخی در این شهرستان گفت ظرفیت بروجرد تنها به بناهای تاریخی محدود نمیشود و این شهرستان خاستگاه علما، فقها، اندیشمندان و مفاخر بزرگی است و به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بروجرد شهر استعدادهای درخشان است.
ولدی با اشاره به افتتاح پارک تاریخی صامتیه در جریان سفر وزیر میراث فرهنگی گفت: آرامگاه صامت بروجردی، شاعر پرآوازه بروجردی، پدر مرحوم آیتاللهالعظمی بروجردی و علامه بحرالعلوم در این مجموعه قرار دارد و همین ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی، اهمیت ویژهای به این مجموعه بخشیده است.
وی همچنین امنیت موجود در بروجرد را یکی از عوامل مهم جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی شهرستان عنوان کرد و گفت: حضور وزیر میراث فرهنگی در بافت تاریخی بروجرد و اقامت ایشان در این شهرستان، در کنار برنامههای فشرده سفر، نشاندهنده ظرفیتهای امنیتی و اجتماعی مناسب شهرستان است.
فرماندار بروجرد افزود: شورای تأمین شهرستان، دستگاههای امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی و همه اعضای این شورا برای ایجاد امنیت پایدار تلاش میکنند و این امنیت بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی، صنعتی و گردشگری فراهم کرده است.
ولدی با بیان اینکه ۴۰ درصد صنعت لرستان، ۳۰ درصد کشاورزی و ۳۰ درصد ظرفیت میراث فرهنگی و گردشگری استان در بروجرد قرار دارد، افزود این ظرفیتها در کنار امنیت پایدار میتواند زمینهساز توسعه شتابان شهرستان باشد.
وی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام در بروجرد گفت: یکی از مهمترین ظرفیتهای شهرستان، وحدت و همدلی میان مردم، مسئولان، نمایندگان، امام جمعه و مجموعه دستگاههای اجرایی است و همه برای پیشرفت بروجرد در یک مسیر حرکت میکنند.