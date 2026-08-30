فرماندار پیشوا، از تکمیل و بهره‌برداری از روکش آسفالت محور پیشوا به شریف‌آباد خبر داد و این پروژه را گامی مؤثر در تسهیل تردد اهالی ۱۸ روستای این منطقه و مسافران متوجه بزرگراه امام رضا (ع) دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار پیشوا گفت: آسفالت محور پرتردد پیشوا به شریف آباد تکمیل و دراختیار مردم قرار گرفت.

حمید دانش‌آموز افزود:آسفالت محور شریف آباد که قسمتی از آن انجام شده بود به علت ساخت میدان ورودی جلیل آباد تکمیل آن متوقف شده بود که با ساخت میدان جلیل آباد تکمیل و تردد در آن آسان‌تر شد.

وی گفت: روکش این محور به طول ۱۷ کیلومتر در رفت و برگشت انجام شد که امروز به عنوان محوری استاندارد در اختیار خودرو‌های عبوری است.

محور پرتردد پیشوا به شریف آباد شهرستان‌های ورامین و پیشوا را به پاکدشت متصل می‌کند.

دراین محور ۱۸ روستا وجود دارد که ضمن تردد آسان اهالی خودرو‌هایی که قصد رسیدن به بزرگراه امام رضا ع را دارند نیز می‌توانند به راحتی از آن عبور کنند.