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رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی گفت: نسل جدید باغداران به خوبی از ارقام اصلاح شده درختان میوه استقبال میکنند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محی الدین پیرخضری با اشاره به عملکرد خوب ارقام اصلاح شده در بارآوری، استقبال باغداران از درختان جدید را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اغلب باغداران، به ویژه نسل جدید و جوانترها که آشنایی و اعتماد بیشتری به روشهای نوین کشاورزی دارند، از بذرها و سرشاخههای تولید شده در مراکز پزوهشی استقبال کردهاند و ثبت رکوردهای جدیدی در تولید محصول از نتایج این رویکرد بوده است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی با بیان اینکه بکارگیری فناوری و روشهای نوین در همه عرصهها به سرعت گسترش مییابد، اظهار داشت: در کشاورزی و باغبانی هم شرایط امروز با گذشته تفاوت فراوانی دارد و تغییرات به سرعت رخ میدهد؛ بنابراین ضروری است که ما هم برای تداوم کشاورزی و پاسخگویی به نیاز غذایی جامعه جدیدترین روشها را بکار بگیریم که استفاده از ارقام اصلاح شده و ارتقاء یافته درختان یکی از این روش هاست.
پیرخضری افزود: علاوه بر اینکه رقمی که امروزه کشت میشود، با ارقام سنتی و قدیمی تفاوت فراوانی دارند، نحوه کاشت درختان و ایجاد باغ و باغبانی هم تغییر کرده و باعث افزایش بهره وری شده است.
وی با بیان اینکه اغلب باغهای سنتی با کاشت بذر و هسته شکل گرفته و یا در کاشت درختان فاصلههای مناسب، شیب و ارتفاع درختان منظور نشده است، اضافه کرد: میانگین باردهی و عملکرد این باغها کمتر از ۲ تن است و یکی از مهمترین دلایل آن، ضعف عملکرد و ژنوتیپ این ارقام است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی گفت: در ارقام اصلاح شده میزان باردهی و عملکرد درختان به راحتی تا ۷ تن افزایش یافته و رکوردهای بیش از ۱۱ تن نیز ثبت شده است.
پیرخضری افزایش میزان باردهی درختان اصلاح شده را عامل گرایش باغبانان برای استفاده از ارقام جدید خواند و افزود: اکنون مردم در نقاط مختلف کشور اقدام به اصلاح باغهای قدیمی کردهاند و با سرشاخه کاری، درختان قدیمی خود را تبدیل به ارقام جدید میکنند.
وی به موفقیت آمیز بودن طرح سرشاخه کاری درختان گردو در تویسرکان اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا کسی باور نمیکرد که یک باغدار درخت کهنسال ۵۰ ساله اش را سرشاخه کاری کند، اما با انجام نمونههای اولیه این کار و افزایش چشمگیر باردهی، این طرح گسترش یافت و اکنون بسیاری از درختان قدیمی، تبدیل به درختانی شدهاند که علاوه بر مقاومت در برابر سرمازدگی، تا ۷ تن عملکرد دارند.
در روش سرشاخه کاری، شاخههای جوان ارقام جدید روی تنه سالم و مستحکم درخت اصلی پیوند زده میشود و به مرور و با رشد شاخههای جدید، کل درخت، بجز نیم تنه متصل به ریشه، درختی جدید با باردهی بالا میشود.