به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بختگان گفت: گزارشی مبنی‌بر سقوط مردی ۵۴ ساله از ارتفاعات منطقه کوهستانی تنگ پره بختگان به هلال‌احمر اعلام شد و بلافاصله دو تیم امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

بشیر محمدی افزود: امدادگران پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات اولیه و امدادرسانی‌های لازم، با همکاری نیرو‌های امدادی و افراد حاضر در محل حادثه، مصدوم را به پایین کوه منتقل کردند.

او بیان کرد: این عملیات پس از شش ساعت تلاش امدادگران به پایان رسید و مصدوم برای ادامه روند درمان توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل شد.