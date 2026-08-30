پخش زنده
امروز: -
شش ساعت عملیات امدادی برای نجات مرد ۵۴ ساله در ارتفاعات تنگ پره بختگان توسط امدادگران هلال احمر انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان بختگان گفت: گزارشی مبنیبر سقوط مردی ۵۴ ساله از ارتفاعات منطقه کوهستانی تنگ پره بختگان به هلالاحمر اعلام شد و بلافاصله دو تیم امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
بشیر محمدی افزود: امدادگران پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات اولیه و امدادرسانیهای لازم، با همکاری نیروهای امدادی و افراد حاضر در محل حادثه، مصدوم را به پایین کوه منتقل کردند.
او بیان کرد: این عملیات پس از شش ساعت تلاش امدادگران به پایان رسید و مصدوم برای ادامه روند درمان توسط آمبولانس جمعیت هلالاحمر به مرکز درمانی منتقل شد.