سازمان منطقه آزاد اروند و اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان برای بازسازی و تعمیر بخشی از مدارس محدوده منطقه آزاد اروند توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، بر اساس این توافق‌نامه، ۵۰ درصد هزینه‌های بازسازی و تعمیر مدارس منطقه آزاد اروند تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از سوی سازمان منطقه آزاد اروند تأمین خواهد شد.

این توافق با هدف بهبود زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای شرایط فیزیکی مدارس و فراهم کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه به امضای طرفین رسید.

بر اساس این توافق، بخشی از مدارس نیازمند تعمیر و بهسازی در محدوده منطقه آزاد اروند در اولویت اجرای طرح قرار خواهند گرفت.

مسئولان منطقه آزاد اروند و آموزش‌وپرورش خوزستان، توسعه فضا‌های آموزشی و بهبود کیفیت محیط‌های یادگیری را از الزامات ارتقای سطح آموزشی و توسعه پایدار منطقه عنوان کردند.