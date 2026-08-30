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سازمان منطقه آزاد اروند و ادارهکل آموزشوپرورش خوزستان برای بازسازی و تعمیر بخشی از مدارس محدوده منطقه آزاد اروند توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، بر اساس این توافقنامه، ۵۰ درصد هزینههای بازسازی و تعمیر مدارس منطقه آزاد اروند تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از سوی سازمان منطقه آزاد اروند تأمین خواهد شد.
این توافق با هدف بهبود زیرساختهای آموزشی، ارتقای شرایط فیزیکی مدارس و فراهم کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانشآموزان منطقه به امضای طرفین رسید.
بر اساس این توافق، بخشی از مدارس نیازمند تعمیر و بهسازی در محدوده منطقه آزاد اروند در اولویت اجرای طرح قرار خواهند گرفت.
مسئولان منطقه آزاد اروند و آموزشوپرورش خوزستان، توسعه فضاهای آموزشی و بهبود کیفیت محیطهای یادگیری را از الزامات ارتقای سطح آموزشی و توسعه پایدار منطقه عنوان کردند.