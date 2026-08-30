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به مناسبت هفته دولت سه طرح عمرانی با اعتبار بیش از ۲۸ میلیارد تومان در بخش رودخانه شهرستان رودان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: این طرحها بهرهبرداری از ساختمان دهیاری مرکزی دهستان مسافرآباد، آبرسانی به روستای رکاب دهستان رودخانه بر با هشتاد خانوار و ۴۰۰ نفر جمعیت و راه روستایی نو آباد است.
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عادل شهرزاد افزود: امروز همچنین ساخت و اصلاح راه ورودی شهر زیارتعلی با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان آغاز شد.
با بهره برداری از این طرحها ۲۰هزار تَن از مزایای آه بهرهمند شدند.