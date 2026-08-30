به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد شکاری گفت: در راستای توسعه خدمات حمایتی به بیماران و نیازمندان شهرستان و با مشارکت خیرین، یک دستگاه اکسیژن‌ساز ۱۰ لیتری، یک دستگاه ویلچر برانکاردی تاشو و دو دستگاه ویلچر ساده به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به بانک امانات و تجهیزات پزشکی این جمعیت اهدا شد.

او ادامه داد: با اهدای این تجهیزات به بانک امانات جمعیت هلال‌احمر گراش، این پایگاه بیش از پیش در مسیر خدمت‌رسانی به بیماران و نیازمندان شهرستان و روستا‌های تابعه قرار گرفته و بیماران می‌توانند به‌صورت رایگان از این تجهیزات بهره‌مند شوند.