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رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان گراش از اهدای چهار دستگاه تجهیزات پزشکی به بانک امانات این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد شکاری گفت: در راستای توسعه خدمات حمایتی به بیماران و نیازمندان شهرستان و با مشارکت خیرین، یک دستگاه اکسیژنساز ۱۰ لیتری، یک دستگاه ویلچر برانکاردی تاشو و دو دستگاه ویلچر ساده به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به بانک امانات و تجهیزات پزشکی این جمعیت اهدا شد.
او ادامه داد: با اهدای این تجهیزات به بانک امانات جمعیت هلالاحمر گراش، این پایگاه بیش از پیش در مسیر خدمترسانی به بیماران و نیازمندان شهرستان و روستاهای تابعه قرار گرفته و بیماران میتوانند بهصورت رایگان از این تجهیزات بهرهمند شوند.