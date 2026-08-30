توافق یا تاراج نفت ونزوئلا!

واکنش‌ها به توافق نفتی ونزوئلا و آمریکا همچنان ادامه دارد، مردم ونزوئلا می‌گویند این توافق غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی است و امضای آن توسط دست نشانده ترامپ هیچ ارزشی ندارد.