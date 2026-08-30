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توافق یا تاراج نفت ونزوئلا!

واکنش‌ها به توافق نفتی ونزوئلا و آمریکا همچنان ادامه دارد، مردم ونزوئلا می‌گویند این توافق غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی است و امضای آن توسط دست نشانده ترامپ هیچ ارزشی ندارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۷:۱۷
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برچسب ها: نفت ونزوئلا ، غارت نفت
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