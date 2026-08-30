همزمان با هفته وقف و در حاشیه تجمعات شبانه سنندج، اداره اوقاف و امور خیریه کردستان اقدام به برپایی نمایشگاه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از برپایی نمایشگاه عملکرد اوقاف همزمان با هفته وقف و هفته وحدت خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی خدمات و فعالیت‌های اوقاف و ارائه خدمات مستقیم به مردم برپا شده است.

حجت‌الاسلام کاروند افزود: در این نمایشگاه غرفه‌های مختلفی از جمله پزشکی، روانشناسی، مشاوره وقف، فعالیت‌های قرآنی و خدمات اجتماعی فعال هستند و مردم می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به ظرفیت وقف در حل مسائل اجتماعی اظهار کرد: خیران و افراد متمکن می‌توانند با مراجعه به کارشناسان اوقاف و دریافت مشاوره، اموال خود را در مسیر نیاز‌های جامعه و نیت‌های خیرخواهانه وقف کنند.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، این نمایشگاه بخشی از برنامه‌های هفته وقف در استان است که در کنار برگزاری محافل قرآنی، همایش یاوران وقف و سایر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.