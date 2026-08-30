به مناسبت هفته دولت ۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی با اعتبار ۱۰۲ میلیارد تومان در بخش‌های مرکزی، فارغان و احمدی شهرستان حاجی‌آباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: مهمترین این طرح‌ها آزمایشگاه پاتوبیولوژی، بهسازی و اصلاح قوس‌های محور حاجی آباد بندرعباس به طول ۲/۵ کیلومتر، گازرسانی به روستاها، صنایع و معادن مناطق شهدادی و سرچاهان، مخازن و خط انتقال آب شرب روستا‌های خرائی و آشکارا و مدرسه ۳ کلاسه در روستای تزرج است.

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شهرزاد گفت: در هفته دولت امسال ۳۱ طرح با اعتبار ۴۱۵ میلیارد تومان در شهرستان حاجی‌آباد به بهره برداری رسید.