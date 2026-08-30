نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی:
اکتشافهای جدید، استان فارس را به قطب گازی کشور تبدیل میکند
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: تداوم اکتشافهای جدید و کشف ذخایر گازی در جنوب فارس، این استان را به قطب تازه گازی کشور نزدیک میکند و پشتوانهای برای توسعه تولید، صنایع پتروشیمی و تقویت امنیت انرژی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سیداسماعیل حسینی جنوب استان فارس را پشتوانه مطمئن میدانهای گازی خشکی کشور دانست و بیان کرد: میدانهای، دالان، آغار، سفیدزاخور، سفیدباغون، پازن، ارم، دی، هما، شانول، وراوی، تابناک، هالگان، گردان و... در جنوب فارس قرار دارند که افزونبر گاز، میلیونها بشکه میعانات گازی نیز از این میدانها استحصال میشود که ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارند.
وی اکتشاف میدان پازن در سال قبل و تخته طی امسال را نشاندهنده پتانسیل بسیار قوی پهنههای اکتشافی گاز در جنوب استان فارس دانست و افزود: انتظار میرود مطالعات و عملیات اکتشافی در این مناطق با قوت ادامه یابد، زیرا هرچه سهم استان فارس از میدانهای نفتی و گازی بیشتر شود، بهتبع آن سهم بودجه مناطق نفتخیز و گازخیز نیز افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش اکتشاف گاز، افزونبر پشتوانه تولید برای پتروشیمیها و مصارف داخلی، امکان برنامهریزی برای صادرات به کشورهای همسایه و افزایش امنیت ملی را نیز فراهم میکند.
حسینی با بیان اینکه توسعه هر میدان در استان فارس چانهزنی مسئولان در بودجه را افزایش میدهد و اشتغالزایی در مناطق اکتشافی را به دنبال دارد، گفت: اگر برنامهریزی مناسبی داشته باشیم، بدونشک صنایع استان فارس نیز بهرهمندی بیشتری از تولید خواهند داشت.
وزیر نفت، یکم شهریور از کشف بیش از ۷۵۰۰ میلیارد فوتمکعب گاز در جنوب استان فارس خبر داد. بر این اساس، با احتساب ضریب بازیافت حدود ۷۲ درصد، امکان برداشت حدود ۵۷۰۰ میلیارد فوتمکعب گاز از این میدان وجود دارد.
در کنار این حجم عظیم گاز، مقادیر قابل توجهی میعانات گازی نیز در این میدان وجود دارد که درمجموع، افزونبر ارزش ذاتی گاز، میتواند دهها میلیارد دلار ثروت جدید برای کشور ایجاد کند.