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در راستای گرامیداشت هفته دولت، مدیران شهرستان فیروزکوه با بهرهبرداری از ۱۱۸ طرح عمرانی و خدماتی، گامهای تازهای در جهت توسعه روستایی و شهری و ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه امروز مدیران شهرستان فیروزکوه با بازدید از طرح های مختلف آغاز شد. در این ایام، از افتتاح دامداری مدرنی در روستای «اندریه» که با تلاش و همت یکی از جوانان تحصیلکرده این روستا به بهرهبرداری رسیده است، تجلیل شد؛ طرحی که الگویی از بازگشت نخبگان جوان به روستاهاست.
همچنین، ایستگاه آتشنشانی مسکن مهر فیروزکوه نیز در راستای ارتقای ایمنی و خدمات شهری به بهرهبرداری رسید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، بهرهبرداری از مجموع ۱۱۸ طرح عمرانی و خدماتی در سطح شهرستان فیروزکوه، منجر به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۸ نفر از جامعه محلی شده است که گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی منطقه به شمار میرود.