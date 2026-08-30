به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،به مناسبت هفته دولت دو طرح عمرانی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان در شهرستان مرند افتتاح شد این طرح‌ها شامل آسفالت معابر روستای عریان تپه و افتتاح کارخانه تولید انواع منسوجات با ایجاد اشتغال برای ۱۲ نفر بود.

فیبر نوری شهر کلیبر ، ۱۰ طرح مخابراتی با اعتبار ۵۱ میلیارد تومان، بوم گردی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان، ۲۲ طرح دهیاری با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان، آسفالت معابر ۳ روستای بخش مرکزی با اعتبار ۸ میلیارد تومان، کارگاه تولید محصولات پلیمری با اعتبار ۶ میلیارد تومان و ده طرح توزیع برق در شهرستان کلیبر افتتاح شد.

طرح های عمران ممقان شامل آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر ممقان و جدول گذاری و ساماندهی معابر شهری به بهره برداری رسید شهرداری ممقان برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه کرده است.

۲ طرح عمرانی در مراغه شامل بخش فیزیوتراپی بیمارستان ۲۹ فروردین ارتش و نیروگاه برق خورشیدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموع با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان افتتاح شد.