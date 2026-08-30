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در دومین روز رویداد ایران جان، ظرفیتهای تاریخی، گردشگری، فرهنگی، هنری، اقتصادی و علمی قزوین در برنامههای مختلف شبکههای رسانه ملی به تصویر کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مستندهای تولیدشده، به معرفی پیشینه تاریخی قزوین و آثار و بناهای شاخص استان پرداختند و بخشی از میراث فرهنگی این منطقه را به تصویر کشیدند.
در بخش نماهنگها نیز، جاذبههای طبیعی و گردشگری قزوین، از مناطق کوهستانی تا چشماندازهای دیدنی استان، معرفی شد.
گزارشهای خبری، ظرفیتهای مختلف قزوین در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تولیدی را بررسی کردند.
بخشهایی از برنامههای هنری و نمایشی نیز، به معرفی فرهنگ و هنر بومی استان اختصاص داشت.
در این میان، ۵ هزار دقیقه برنامه در قالب ۷۰۰ عنوان، ۱۵۰ گزارش خبری و ارتباطهای زنده از سوی صداوسیمای مرکز قزوین برای این رویداد تولید و پخش شده است.
ایران جان با محوریت قزوین تا سیزدهم شهریور ادامه دارد و ظرفیتهای مختلف استان در شبکههای رسانه ملی معرفی خواهد شد.