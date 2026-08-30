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واژگونی پژو ۲۰۶ در جاده رستم_گچساران چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنیبر واژگونی و حریق سواری پژو۲۰۶ در کیلومتر ۲۳ جاده بابامیدان _گچساران به هلالاحمر اعلام شد.
محسن امیری افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلالاحمر رستم با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.
او در پایان گفت: این تصادف چهار نفر مصدوم به همراه داشت که با آمبولانس هلالاحمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.