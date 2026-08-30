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حادثه رانندگی در محور خوشاب ـ سلطان آباد یککشته و پنج مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فائقنیا، معاون فنی و عملیات اورژانس علوم پزشکی سبزوارگفت: این حادثه ظهر امروز در پی برخورد شدید یک پژو ۲۰۶ با وانت پیکان در چهارراه روستای «چرو» به سمت سلطانآباد رخ داد.
وی افزود : یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده، در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد و پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.
کارشناسان پلیس در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.