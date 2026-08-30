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تیم ملی والیبال بانوان تایلند در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ - چین، به عنوان نخست رسید و سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستوسومین دوره مسابقات والیبال زنان قهرمانی آسیا که از ۳۰ مرداد به میزبانی شهر تیانجین چین آغاز شده بود، عصر امروز (یکشنبه هشتم شهریور) با قهرمانی تایلند به پایان رسید.
در دیدار نهایی این رقابتها تیمهای تایلند و چین به مصاف یکدیگر رفتند که تایلند سه بر دو و با امتیازهای (۲۵ بر ۲۰، ۱۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۰) به پیروزی رسید و مقام قهرمانی را به دست آورد.
تایلندی ها علاوه بر قهرمانی، سهمیه بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب کردند تا نخستین بار به این رویداد مهم جهان راه یابند. در اصل چین به رغم میزبانی و حضور تماشاگران متعدد در سالن مسابقه، سهمیه المپیک را تقدیم تایلندیها کردند.
تیمهای تایلند، چین و ژاپن نیز که مقامهای اول تا سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند، سهمیه مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را به دست آوردند.
تیم ملی والیبال زنان ایران نیز نخستین بار در رتبه چهارم آسیا قرار گرفت و آرمان تعیین شده فدراسیون والیبال را هشتم شهریور ۱۴۰۵ محقق کرد.
ردهبندی نهایی مسابقات والیبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
۱.تایلند، ۲.چین، ۳.ژاپن، ۴.ایران، ۵.اندونزی، ۶.کرهجنوبی، ۷.ویتنام، ۸.چین تایپه، ۹.قزاقستان، ۱۰. هنگ کنگ، ۱۱. استرالیا، ۱۲. عراق