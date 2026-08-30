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بهره برداری از صد‌ها طرح در روز پایانی هفته دولت

هفته دولت به ایستگاه پایانی رسید، امروز در آخرین روز از این هفته صد‌ها طرح عمرانی، زیر ساختی، اقتصادی، خدماتی و فرهنگی به بهره برداری رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۷:۰۸
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برچسب ها: افتتاح طرح ، هفته دولت ، طرح‌های عمرانی
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