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مسئول اجرای طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در ایلام گفت: حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده جنگ رمضان برای بازگشت آنها به چرخه فعالیت و تولید؛ در دستور کار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مهدی پورنعمت اظهار کرد: حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده جنگ رمضان برای بازگشت به چرخه فعالیت و تولید با شناسایی ۳۴۷ واحد آسیبدیده؛ از جمله مشاغلی مانند خیاطی و مجموعههای فرهنگی و سرگرمی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان مورد حمایت قرار گرفتهاند؛ حمایتهایی که زمینه جبران بخشی از خسارتها و ازسرگیری فعالیت این واحدها را فراهم کرده است.
وی بخش دیگری از این برنامههای حمایتی را؛ تجهیز ۱۲۰ نانوایی به موتور برق و رگلاتور گاز با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این اقدام موجب میشود تا در زمان قطعی برق، فعالیت این واحدها متوقف نشود و روند پخت و توزیع نان برای مردم استمرار داشته باشد.
پورنعمت اضافه کرد: این اقدامات با هدف حمایت از کسبوکارهای خرد، حفظ و تثبیت اشتغال، جبران آسیبهای واردشده و فراهم کردن زمینه تداوم فعالیت واحدهای خدماتی و تولیدی انجام شده است.