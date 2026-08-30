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هفته دولت، یادآور نام دو شهید بزرگ، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر است که خدمت را معنایی دوباره بخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفته دولت هر سال در ایران، یادآور نام دو شهید بزرگ، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر است؛ دو دولتمردی که خدمت به مردم و حضور در کنار جامعه، بخش مهمی از مسیر مسئولیت آنان بود و نامشان در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد.
این روزها، در واپسین روزهای هفته دولت، فرصتی است برای مرور مسیری که دولتها طی کردهاند و بازخوانی مفهوم خدمت، مفهومی که با مردمداری، تلاش، مسئولیتپذیری و حضور در میدان معنا پیدا میکند.
هفته دولت؛ نماد خدمت و انسجام اجتماعی
هفته دولت امسال نیز با تأکید بر تلاش دولت و مدیران در شرایط دشوار همراه بود؛ شرایطی که بار دیگر اهمیت کارآمدی، خدمترسانی و حفظ سرمایهای مهم به نام انسجام اجتماعی را یادآوری میکند. تقارن هفته دولت با هفته وحدت نیز فرصتی ارزشمند برای نمایش همدلی و همراهی دولت و ملت در برابر تفرقهافکنی دشمنان است.
ظرفیتهای ایران امروز؛ در کنار محدودیتها
ایران امروز، در کنار محدودیتهای ناشی از تحریمها، ظرفیتهای گستردهای در حوزههای علمی، اقتصادی، صنعتی، عمرانی و اجتماعی دارد؛ ظرفیتهایی که با مدیریت مؤثر و تکیه بر توان داخلی میتواند مسیر پیشرفت و خدمترسانی را هموارتر کند. دولت وفاق با تکیه بر این ظرفیتها، گامهای مؤثری در حوزه خدمترسانی به مردم برداشته است.
رجایی و باهنر؛ نمادی از مسئولیت و خدمت
هفته دولت، در آستانه پایان، فرصتی است برای قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دولت و یادآوری اینکه در تقویم کشور، نام رجایی و باهنر همچنان نمادی از مسئولیتی است که معنای اصلی آن خدمت به مردم است.
این دو شهید بزرگ، با ایثار و تلاش خود، نشان دادند که خدمت به مردم، بالاترین افتخار برای یک دولتمرد است و این راه همچنان ادامه دارد.
گزارش از زینب نجاتی