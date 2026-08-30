به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: در این دوره از مسابقات که به مناسبت یکم شهریور، بزرگداشت «شیخ الرئیس بوعلی سینا» و روز همدان برگزار شد شطرنج بازان ۲۷ استان کشور با هم به رقابت پرداختند.

آرش آزادی افزود: مسابقات در یازده دور به روش شتاب باکو با حضور ۴۶۷ بازیکن در دو جدول آزاد و زیر ۱۴ سال به مدت ۸ روز در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد.

استان های خراسان رضوی، فارس و قم عناوین اول تا سوم این رقابت ها را از آن خود کردند.