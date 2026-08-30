فرمانده انتظامی شهرستان ری، از دستگیری سه سارق مسلح خبر داد که در جریان تعقیب و گریز، با تیراندازی به سمت مأموران پلیس، توسط نیروهای انتظامی زمین‌گیر و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی گفت: در پی وقوع چند فقره زورگیری در اواخر مردادماه امسال در شهرری، موضوع در دستور کار تیم عملیات پلیس آگاهی و کلانتری ۱۷۲ عبدالعظیم قرار گرفت.

وی افزود: از همان لحظات اولیه، اقدامات اطلاعاتی پلیس آغاز شد و مأموران با بررسی‌های همه‌جانبه و اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی، به سه نفر مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: متهمان به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند و در جریان تعقیب و گریز به سمت مأموران تیراندازی کردند که پلیس با استفاده از قانون به‌کارگیری سلاح، آنها را زمین‌گیر و دستگیر کرد.

سرهنگ مافی گفت: پس از دستگیری هر سه متهم، از آنان ۲ قبضه سلاح جنگی (کلت کمری) و سه قبضه سلاح سرد از نوع قمه کشف شد.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.