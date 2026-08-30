به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تعداد ۵ دستگاه موتورسیکلت و ۲ دستگاه خودرو به علت تخلفات حادثه ساز، تردد مخاطره آمیز شبانه و آلودگی صوتی، توقیف و رانندگان متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان افزود: شهروندان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، یاریگر پلیس در اجرای نظم و انضباط ترافیکی باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.