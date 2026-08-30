به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، جهانشاهی فرماندار نوشهر در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی شهر پول گفت: برای اجرای طرحهای عمرانی این شهر در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: چندین طرح عمرانی در شهر پول همزمان با هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شد و بخشی از طرح‌ها نیز وارد مرحله اجرا شده است.

فرماندار نوشهر با قدردانی از مجموعه مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و مردم شهر پول گفت: همراهی و تلاش مسئولان و مردم نقش مهمی در اجرای این طرحها دارد.

جهانشاهی ادامه داد: با وجود مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی، پروژه‌های عمرانی و طرح‌های خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشده و روند اجرای آنها ادامه دارد.

وی از اجرای ۱۲۳ طرح عمرانی در سطح شهرستان نوشهر خبر داد و افزود: برای اجرای این طرحها بیش از ۳۶۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

فرماندار نوشهر گفت: بخشی از این طرح‌ها همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی تعدادی دیگر نیز آغاز شده است.

جهانشاهی در پایان بر ادامه روند اجرای طرحهای عمرانی و خدمات‌رسانی در نقاط مختلف شهرستان نوشهر تأکید کرد.