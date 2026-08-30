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فرماندار نوشهر از اجرای ۱۲۳ طرح عمرانی با اعتبار بیش از ۳۶۶ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: چندین طرح عمرانی در شهر پول همزمان با هفته دولت افتتاح و کلنگزنی شد و بخشی از طرحها نیز وارد مرحله اجرا شده است.
فرماندار نوشهر با قدردانی از مجموعه مدیریت شهری، دستگاههای اجرایی و مردم شهر پول گفت: همراهی و تلاش مسئولان و مردم نقش مهمی در اجرای این طرحها دارد.
جهانشاهی ادامه داد: با وجود مشکلات و محدودیتهای اقتصادی، پروژههای عمرانی و طرحهای خدمترسانی به مردم متوقف نشده و روند اجرای آنها ادامه دارد.
وی از اجرای ۱۲۳ طرح عمرانی در سطح شهرستان نوشهر خبر داد و افزود: برای اجرای این طرحها بیش از ۳۶۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
فرماندار نوشهر گفت: بخشی از این طرحها همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی تعدادی دیگر نیز آغاز شده است.
جهانشاهی در پایان بر ادامه روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماترسانی در نقاط مختلف شهرستان نوشهر تأکید کرد.