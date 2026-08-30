به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در بود ورود خود به این شهر همراه با جمعی از مسئولان با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

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حاضران در این آیین با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

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شهرستان کامیاران در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، ۱۱ شهید را در راه دفاع از میهن تقدیم ایران اسلامی کرده است.