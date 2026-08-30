سرمربی تیم فوتبال جوانان گفت: با وجود شرایط سخت آب‌وهوایی و برخی مشکلات، با تمام توان برای کسب نتایج خوب و صعود مقتدرانه به مرحله بعد تلاش خواهیم کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاسم حدادی‌فر در نشست خبری پیش از بازی با فلسطین در مرحله انتخابی فوتبال جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا، اظهار داشت: در طول دورانی که کارمان را شروع کردیم، دوران آماده‌سازی خوبی پشت سر گذاشتیم و به خوبی آماده این مسابقات شدیم. امیدوارم کیفیت خوبی از خودمان به نمایش بگذاریم و در نهایت با کسب نتایج خوب، صعود مقتدرانه‌ای به مرحله بعدی داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا همه چیز تاکنون در ویتنام برای تیم جوانان ایران در شرایط مناسبی پیش رفته است، گفت: از لحاظ روحی، روانی و فنی وضعیت مناسبی داریم، اما تیم ما ناقص وارد ویتنام شده که امیدواریم مشکلات سریع‌تر حل شود.

سرمربی تیم جوانان با اشاره به شرایط آب و هوایی ویت‌تری، محل برگزاری مسابقات، افزود: آب و هوای اینجا خیلی گرم و شرجی است و باران وحشتناکی می‌بارد، اما با توجه به برگزاری اردویی ۲ هفته‌ای در تایلند سعی کردیم خود را با شرایط آب و هوایی اینجا سازگارتر کنیم.

حدادی‌فر گفت: با تمام این تفاسیر مجبوریم به بهترین شکل برای کشورمان مبارزه کنیم تا با کسب نتایج خوب در این ۳ بازی دل مردم ایران را شاد کنیم.