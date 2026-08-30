همزمان با میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشن بزرگ وحدت و همدلی در شهرستان آبیک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مراسم با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، مولودی‌خوانی و برنامه‌های شاد همراه بود و فضای شهرستان را آکنده از شور و نشاط میلاد پیامبر رحمت (ص) کرد.

در این جشن، بر اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان و نقش آن در تقویت انسجام اجتماعی تأکید شد؛ وحدتی که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و سربلندی جامعه اسلامی باشد.

مردم آبیک هم با حضور در این مراسم، ارادت خود را به سیره و شخصیت پیامبر گرامی اسلام (ص) نشان دادند و میلاد پیامبر رحمت و هفته وحدت را گرامی داشتند.