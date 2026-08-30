به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ واحد تولیدی دانش‌بنیان توسعه معادن مبدا با هدف تکمیل زنجیره ارزش از استخراج تا فرآوری و تولید محصول نهایی با خلوص ۹۹.۹ درصد، به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره تولید مس در منطقه راه اندازی شد.

ظرفیت اسمی این کارخانه حدود ۹۹ تن مس کاتدی در ماه و ۴۰۰ تن در سال برآورد شده است که نقش مؤثری در توسعه صنعتی و اشتغالزایی پایدار در این منطقه ایفا خواهد کرد.

استاندار اصفهان در آیین افتتاح کارخانه توسعه معادن مبدا (تولید مس کاتدی) در روستای نیستانک گفت: ظرفیت‌های استان اصفهان در حوزه‌های مختلف کم نیست و باید با حمایت، پشتیبانی و تأمین تسهیلات، زمینه توسعه صنایع و بی‌نیازی بیشتر استان از خارج فراهم شود.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره‌های ارزش در کشور افزود: زنجیره‌های ارزش از موضوعات بسیار مهم در کشور است و استان اصفهان نیز در حوزه‌های مختلف، زنجیره‌های ارزش متعددی دارد که برای تکمیل و توسعه آنها در حال برنامه‌ریزی و فعالیت هستیم.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان برای توسعه زنجیره‌های ارزش قابل توجه است، ادامه داد: بازار‌های ارزشمند در داخل استان وجود دارد و باید تلاش کنیم ظرفیت‌های موجود را توسعه دهیم و از این فرصت‌ها برای رونق تولید استفاده کنیم.

جمالی نژاد همچنین خواستار پیگیری موضوع تأمین زمین مورد نیاز برای توسعه این واحد صنعتی شد و گفت: مدیران مربوطه در استان باید موضوع زمین را پیگیری کنند تا زمینه لازم برای توسعه این مجموعه فراهم شود.

استاندار افزود: با تقویت واحد‌های تولیدی، وابستگی ما نیز کمتر می‌شود و می‌توانیم بخش بیشتری از نیاز‌های خود را از ظرفیت صنایع داخلی و داخل استان تأمین کنیم.

جمالی‌نژاد همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی منطقه در اجرای طرح‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: باید بیش از گذشته به بوم منطقه توجه داشته باشیم، چرا که وضعیت اشتغال در برخی مناطق مطلوب نیست و لازم است با توسعه چنین طرح‌هایی به ایجاد اشتغال کمک کنیم.

وی گفت: اگر نیاز باشد، باید بخشی از ظرفیت اشتغال این مجموعه نیز به جوانان و نیرو‌های بومی منطقه اختصاص یابد تا مردم منطقه بیشترین بهره را از اجرای این طرح‌ها ببرند.

شهرستان نایین در ۱۳۰ کیلومتری شرق اصفهان است.