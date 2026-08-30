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واحد تولیدی مس کاتدی در نایین به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ واحد تولیدی دانشبنیان توسعه معادن مبدا با هدف تکمیل زنجیره ارزش از استخراج تا فرآوری و تولید محصول نهایی با خلوص ۹۹.۹ درصد، به منظور جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره تولید مس در منطقه راه اندازی شد.
ظرفیت اسمی این کارخانه حدود ۹۹ تن مس کاتدی در ماه و ۴۰۰ تن در سال برآورد شده است که نقش مؤثری در توسعه صنعتی و اشتغالزایی پایدار در این منطقه ایفا خواهد کرد.
استاندار اصفهان در آیین افتتاح کارخانه توسعه معادن مبدا (تولید مس کاتدی) در روستای نیستانک گفت: ظرفیتهای استان اصفهان در حوزههای مختلف کم نیست و باید با حمایت، پشتیبانی و تأمین تسهیلات، زمینه توسعه صنایع و بینیازی بیشتر استان از خارج فراهم شود.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیرههای ارزش در کشور افزود: زنجیرههای ارزش از موضوعات بسیار مهم در کشور است و استان اصفهان نیز در حوزههای مختلف، زنجیرههای ارزش متعددی دارد که برای تکمیل و توسعه آنها در حال برنامهریزی و فعالیت هستیم.
وی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان برای توسعه زنجیرههای ارزش قابل توجه است، ادامه داد: بازارهای ارزشمند در داخل استان وجود دارد و باید تلاش کنیم ظرفیتهای موجود را توسعه دهیم و از این فرصتها برای رونق تولید استفاده کنیم.
جمالی نژاد همچنین خواستار پیگیری موضوع تأمین زمین مورد نیاز برای توسعه این واحد صنعتی شد و گفت: مدیران مربوطه در استان باید موضوع زمین را پیگیری کنند تا زمینه لازم برای توسعه این مجموعه فراهم شود.
استاندار افزود: با تقویت واحدهای تولیدی، وابستگی ما نیز کمتر میشود و میتوانیم بخش بیشتری از نیازهای خود را از ظرفیت صنایع داخلی و داخل استان تأمین کنیم.
جمالینژاد همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیتهای بومی منطقه در اجرای طرحهای صنعتی تأکید کرد و افزود: باید بیش از گذشته به بوم منطقه توجه داشته باشیم، چرا که وضعیت اشتغال در برخی مناطق مطلوب نیست و لازم است با توسعه چنین طرحهایی به ایجاد اشتغال کمک کنیم.
وی گفت: اگر نیاز باشد، باید بخشی از ظرفیت اشتغال این مجموعه نیز به جوانان و نیروهای بومی منطقه اختصاص یابد تا مردم منطقه بیشترین بهره را از اجرای این طرحها ببرند.
شهرستان نایین در ۱۳۰ کیلومتری شرق اصفهان است.