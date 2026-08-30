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مراسم وداع با پیکر شهید حجتالاسلام والمسلمین مسلم امیری، امروز در میان حضور مردم و همرزمانش انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شهید مسلم امیری، مسئول نمایندگی ولیفقیه در گروه مهندسی رزمی ۴۵ جوادالائمه (ع) نیروی زمینی سپاه، در مسیر انجام ماموریت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید.
مردم گلستان فردا نیز در گرگان به استقبال پیکر این شهید میروند؛ آیین تشییع از معراجالشهدای حسینیه عاشقان ثارالله آغاز و پیکر شهید برای خاکسپاری به فاضلآباد منتقل خواهد شد.
آیین بزرگداشت این شهید والامقام نیز سهشنبه در مصلی امام رضا (ع) علیآبادکتول برگزار میشود.