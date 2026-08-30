به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شهردار پول گفت: حداقل ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی این شهر در سال ۱۴۰۵ اختصاص یافته است.

وی افزود: مهم‌ترین طرح‌ عمرانی امسال، عملیات زیرسازی و آسفالت معابر است که بلوار امام رضا(ع) به‌عنوان مسیر اصلی و مواصلاتی شهر پول و روستاهای بالادست و پایین‌دست و همچنین معابر فرعی شهر را شامل می‌شود.

شهردار پول ادامه داد: سال گذشته تمامی معابر اصلی شهر پول آسفالت شد و امسال عملیات آسفالت و بهسازی معابر فرعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: اجرای عملیات بلوار امام رضا(ع) به‌دلیل وجود موانع تأسیساتی از گذشته با تأخیر مواجه شده و تاکنون حدود ۵۰ درصد این موانع برطرف و جابه‌جا شده است.

شهردار پول افزود: با رفع سایر موانع تأسیساتی، عملیات آسفالت و تکمیل این مسیر انجام خواهد شد.

وی با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر گفت: هماهنگی، همدلی و اتحاد اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر، پشتوانه مناسبی برای مدیریت شهری بوده و اجرای پروژه‌های عمرانی را با توان بیشتری امکان‌پذیر کرده است.

شهردار پول همچنین حمایت‌های دولت و مجلس، پیگیری نماینده مردم منطقه و همراهی فرماندار نوشهر را در پیشبرد طرح‌های عمرانی مؤثر دانست و گفت: تلاش می‌کنیم وعده‌های داده‌شده به مردم در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۵ محقق شود.