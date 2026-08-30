مسابقات آزاد کیک‌بوکسینگ کشور جام شهدای اقتدار و شهدای ورزشکار با شناخت نفرات برتر رده‌های جوانان و بزرگسالان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آزاد کیک بوکسینگ کشور جام شهدای اقتدار و شهدای ورزشکار در بخش آقایان با حضور ۱۱۲۰ ورزشکار، مربی، سرپرست، داوران و عوامل اجرایی کشور در سالن فجر کرمان برگزار شد.

این رقابت‌ها در استایل لوکیک در رده جوانان و استایل کیوان رولز در رده بزرگسالان به میزبانی هیئت انجمن‌های رزمی استان کرمان برگزار و به نفرات برتر کمربند قهرمانی اهدا شد.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

رده جوانان

۴۵ کیلوگرم

امیرعلی زنگی آبادی از کرمان مقام اول

سام پورجمعه از کرمان مقام دوم

سپهر سارانی از یزد مقام سوم

باقر سلیمی از کرمان مقام سوم

۵۰ کیلوگرم

نیما جنگجو از آذربایجان شرقی مقام اول

محمد حسین خوران از یزد مقام دوم

آرمین عیسی پور جلیسه مقام سوم

پارسا پرتو پشتری از تهران مقام سوم

۵۵ کیلوگرم

محمد امین ورمرزیار از البرز مقام اول

ابوالفضل صالحی از البرز مقام دوم

مهران محمد رفیعی از کرمان مقام سوم

شایان گوراوند از اصفهان مقام سوم

۶۰ کیلوگرم

محمد یوسف پورزادی از البرز مقام اول

الیاس شریفات از خوزستان مقام دوم

محمد باقر نوری مستعین مقام سوم

ماهد پورفریدونی از کرمان مقام سوم

۶۵ کیلوگرم

نیما نجارباشی از خراسان رضوی مقام اول

امیر محمد علمی از البرز مقام دوم

آرمان کلانتری آبسری از لرستان مقام سوم

محمد زعیم آبادی از کرمان مقام سوم

۷۰ کیلوگرم

پویا بالنده از آذربایجان شرقی مقام اول

محمد رضا لطفی از گیلان مقام دوم

امیرمحمد نوبهاری از قم مقام سوم

حسین محمدحسینی از قزوین مقام سوم

۷۵ کیلوگرم

ابوالفضل انبان یار از تهران مقام اول

امیدرضا رفیعی صدر از لرستان مقام دوم

سبحان قدمیاری از خراسان رضوی مقام سوم

علی پروانه از کرمان مقام سوم

۸۰ کیلوگرم

محمد مهدی اسدی از خراسان رضوی مقام اول

امیرمحمد رستمی شرف آبادی از کرمان مقام دوم

محمد صالح زالی چهل خانه از تهران مقام سوم

مهدی خانی از آذربایجان شرقی مقام سوم

۸۰+ کیلوگرم

ابوالفضل کولیوند از لرستان مقام اول

علیرضا اسدالهی از کرمان مقام دوم

افراسیاب دژک از گیلان مقام سوم

امیر مهدی عسگری از کرمان مقام سوم

رده بزرگسالان

۵۵ کیلوگرم

رضا زینالیان از آذربایجان شرقی مقام اول

مهدی صمدی از کرمان مقام دوم

محمدرضا عسکری از کرمان مقام سوم

محمد نقی وطن دوست از کرمان مقام سوم

۶۰ کیلوگرم

سجاد یاراحمدی قرائی از کرمان مقام اول

سبحان ملکیان از کرمان مقام دوم

مهدی رئیسیان از اصفهان مقام سوم

سیاوش صفائی نائینی از تهران مقام سوم

۶۵ کیلوگرم

ابوالفضل نجفی از تهران مقام اول

ارشیا زحمتکش از تهران مقام دوم

ابوالفضل خواجه حسنی از کرمان مقام سوم

پارسا اسلامی از البرز مقام سوم

۷۰ کیلوگرم

مهران خاموشیان از البرز مقام اول

امیر حسین ولی زاده از البرز مقام دوم

رضا یوسف نژاد از تهران مقام سوم

هوراز قبادی از کردستان مقام سوم

۷۵ کیلوگرم

محمدسعید محمودی اردلی از اصفهان مقام اول

امیر مشهدی از سیستان و بلوچستان مقام دوم

سهیل اسدی آزاد از مرکزی مقام سوم

امیر محمد بابایی از تهران مقام سوم

۸۰ کیلوگرم

شهاب الدین بهرامیان از کرمان مقام اول

آرش اسکندریان از البرز مقام دوم

مرتضی قربانی فر از البرز مقام سوم

پدرام جلال زاده از البرز مقام سوم

۸۵ کیلوگرم

متین سبزعلی از اصفهان مقام اول

وحید چولکی از تهران مقام دوم

امیرحسین دانش پرور از تهران مقام سوم

نیما زعفری از البرز مقام سوم

۹۰- کیلوگرم

مهدی مرادی از البرز مقام اول

علی نکویی از کرمان مقام دوم

ابوالفضل بخشی زاده لیچاهی از البرز مقام سوم

علیرضا مقدم بیرانوند از تهران مقام سوم

۹۰+ کیلوگرم

سامان دیوسالار از مازندران مقام اول

نیما غلامی گویان از تهران مقام دوم

امیرحسام صحرایی از لرستان مقام سوم

داود صوغانی از کرمان مقام سوم