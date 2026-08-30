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۱۹ طرح با ۲۱۱ میلیارد تومان هزینه در نیاسر کاشان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار ویژه شهرستان کاشان گفت: در ششمین روز از هفته دولت، ۱۹ طرح با با ۲۱۱ میلیارد تومان هزینه افتتاح و عملیات اجرایی ۹ طرح دیگر با پیشبینی اعتبار ۱۶۲ میلیارد تومان آغاز شد.
مجتبی راعی افزود: این طرحها شامل بهسازی معابر شهری و روستایی، تأمین ماشینآلات شهرداری نیاسر، احداث میدان و تندیس ورودی شهر، توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر نیاسر، احداث مخزن آب در روستای نشلج و همچنین احداث زمین چمن در شهر نیاسر است.